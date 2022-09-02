إيطاليا:بيكورينو توسكانو وفينوكيونا في جولة إيطالية وأوروبية

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - أطلقت مجموعتي بيكورينو توسكانو دوب، وفينوكيونا إي جي بي، تقويما للأنشطة المنتظرة لهما خلال الأشهر القادمة، والتي ستشهد حملة ترويجية كبيرة حول إيطاليا وأوروبا.



وبحسب بيان لإتحاد منتجي توسكانو، فإنه سيتم التركيز على زيادة الوعي حول جودة المنتجات وتحفيز المستهلكين من خلال مقترحات الاستهلاك المختلفة والجديدة.



وستبدأ الأنشطة الترويجية في فرنسا يومي 10 و11 سبتمبر، في العاصمة باريس، تحت حملة عنوانها "Eataly Paris"، ثم العودة إلى إيطاليا في تورينو في الأول والثاني من أكتوبر، تحت عنوان "Eataly".



ثم ستذهب الحملة إلى العاصمة الإيطالية، روما يومي 20 و29 أكتوبر.



وستستمر الحملة الترويجية في الخريف، ضمن حدث "The Italian Show"، الذي تنظمة مؤسسة I Love Italian Food، بمدينة دوسلدورف في ألمانيا، في 7 نوفمبر، قبل الانتقال إلى ميونخ في 21 نوفمبر، مع تسليط الضوء على تاريخ وتقنية إنتاج هذه المنتجات الإيطالية، وأخيرا التذوق. (أنسامد).



