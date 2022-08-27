إيطاليا : موجة الجفاف تؤثر على جودة سمك بلح البحر

(أنسامد) - أغسطس 27 - روما - تؤثر موجة الجفاف وارتفاع درجة حرارة الماء على كمية وجودة سمك بلح البحر، في منطقة بورتونوفو، بإيطاليا، التي تقع تحت إدارة جمعية Slow Food.



لهذا السبب، قررت جمعية بورتونوفو للصيادين، بالاتفاق مع منطمة Slow Food في أنكونا وكونيرو، اعتبارًا من 25 أغسطس وقف توريد بلح البحر لقنوات التوريد وتجار الجملة، بينما سيستمر البيع للجمهور.



يخضع سمك بلح البحر للتغيرات الموسمية من حيث الكمية والجودة، والتي تتأثر بشكل أساسي بالظروف المناخية التي تتدهور بشكل متزايد، مثل الارتفاع المستمر في متوسط ;;درجة حرارة المياه وكمية هطول الأمطار التي أصبحت نادرة خلال السنوات الماضية.



ومع عدم القدرة على توفير الكميات المتزايدة التي تطلبها المطاعم، ومن أجل الحفاظ على موسم الصيد 2023 ، فقد تقرر حصر التسويق على البيع بالتجزئة في نقاط البيع التابعة للجمعية في بورتونوفو ونومانا وأوزيمو. (أنسامد).



