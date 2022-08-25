ايطاليا:15 مليون يورو لدعم وتسويق المنتجات الغذائية الزراعية

(أنسامد) - أغسطس 25 - روما - أعلن وكيل وزارة الخارجية للسياسات الزراعية والغذائية والغابات، السيناتور جيان ماركو سينتينيو، عن توقيع المرسوم الذي خصص بموجبه وزارة السياسات الزراعية والغذائية والغابات الايطالية 15 مليون يورو لدعم وزيادة تسويق المنتجات الغذائية الزراعية المتميزة والتي تحظي باعتراف الاتحاد الأوروبي.



واضاف "نحن نوفر للقطاع موارد مهمة إضافية ستعمل على الترويج للأغذية الزراعية المصنوعة في إيطاليا والتواصل بطريقة أكثر فاعلية مع المعايير العالية التي تميز منتجات بلدنا ، لا سيما فيما يتعلق بجودتها وسلامة الغذاء و الاستدامة".



وستخصص الأموال لتطوير إجراءات المعلومات والنشر حول أصلها وخصائصها وصفاتها ودعم الإجراءات التي تعمل علي تنميتها.



وسيقوم الصندوق لتنمية ودعم قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بدعم الموارد الخاصة بالمشروع.



وينص المرسوم على أن الحد الأقصى لمبلغ المساهمة لكل مستفيد هو 300,000 يورو وأن المبادرات تكتمل في غضون 15 شهرًا من منح المنحة.



(أنسامد).



