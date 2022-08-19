إيطاليا: تفضيل المنتجات التقليدية على الحشرات الغذائية

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - يؤكد سلوك الإيطاليين أنهم يفضلون الأطباق القائمة على المنتجات المصنوعة في إيطاليا، والأطباق التقليدية، وحمية البحر المتوسط، على الحشرات الغذائية التي حصلت على تصريح من الاتحاد الأوروبي لإضافتها إلى قوائم الطعام.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة للسياسات، جيان ماركو سينتينيو، "نحن نفضل منتجات صنع في إيطاليا وحمية البحر المتوسط، على الأطعمة الجديدة القائمة على الحشرات".



وبين المسؤول، "في البداية، كانت عثة الطحين، هي أول من حصل على الموافقة من بروكسل، ليضاف إلى أطباق الطعام قبل أكثر من عام".



وخلال منشور مؤخرا للاتحاد الأوروبي، ذكر بعض الحشرات التي يمكن استخدامها لصناعة أطباق طعام أوروبية جديدة، مثل "صرصور الحقل الأليف"، والجراد المهاجر.



وتابع سينتينيو، "بالنسبة لهذه الأطعمة الجديدة، نستمر في تفضيل طبق المعكرونة وكوب من الحليب الذي تنتجه مزارعنا، أو شريحة لحم"، مضيفا، "إذا قلنا بعد ذلك، أنه ينبغي اختيار الحشرات لأنها صديقة للبيئة، فعلينا أن نتذكر أنه من حيث الاستدامة، فإن إيطاليا تأتي في المقدمة سواء في أوروبا أو خارجها".



واستطرد، "في دولتنا والدول الأوروبية الأخرى، يعتبر الطعام تقليدا وثقافة وهوية، وقد تم الاعتراف بحمية البحر المتوسط باعتبارها تراثا غير ماديا من قبل اليونسكو منذ عام 2010، وقد أعتبرت لسنوات حتى في الخارج، الأفضل العالم، وهي نظام غذائي بسيط ومتوازن، ولا يساعد فقط على احتواء الأمراض المختلفة والوقاية منها، ولكنه أيضا مستدام".



وقال المسؤول، "بالنسبة لغالبية الإيطاليين، الحشرات غريبة عن ثقافة الطعام الوطنية التي تشكل فخرا من الشمال إلى الجنوب، لذا فإننا نواصل تفضيل منتجاتنا المصنوعة في إيطاليا والدفاع عنها وتعزيزها". (أنسامد).



