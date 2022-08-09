بينيلوبي كروز تتناول "التورتيليني" أثناء تصوير فيلم "فيراري"

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - إستحوذت النجمة الأمريكية الشهيرة بينيلوبي كروز على الأنظار في مدينة مودينا الإيطالية أثناء جلسة تصوير فيلم مايكل مان الجديد عن إنزو فيراري (سائق سيارات سباق و مؤسس فريق فيراري لسباق السيارات)، حيث شوهدت كروز وهي تتجول في وسط مدينة إميليان قبل أن تزور مطعما محليا شهير " دا إنزو" وتتناول طبق التورتيليني المحلي الشهير.



والممثلة الإسبانية البالغة من العمر 48 عاما، التي فازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة في عام 2008 عن فيلم وودي آلن "فيكي كريستينا برشلونة"، تلعب دور زوجة مؤسس فريق الفورمولا 1 ، لورا ، أمام مرشح الأوسكار أداما درايفر بدور إنزو.



الفيلم ، الذي يحمل عنوان " فيراري"، يضم أيضا شايلين وودلي وباتريك ديمبسي، ومن المقرر طرحه العام المقبل.



تدور أحداث الفيلم حول حياة إنزو فيراري بينما يتعامل مع المشكلات العائلية أثناء التحضير أيضا لسباق "ميل ميجليا" (سباق الألف ميل) عام 1957. (أنسامد).



