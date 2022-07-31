شركة إيطالية تطور طريقة جديدة للاستمتاع بالكوكتيلات

إيطاليا:حركة نشطاء الدفاع عن المناخ تختتم اجتماعها الأوروبي
في تورينو، بمسيرة تطالب باتخاذ إجراءات لتجنب الانهيار البيئي
الأمم المتحدة تحدد موعد انتهاء مهمة وليامز
دبي تستضيف منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمناطق الجذب
والوجهات السياحية سبتمبر المقبل
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إنكسار موجة الحر و إنخفاض الحرارة في إيطاليا
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار