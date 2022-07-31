شركة إيطالية تطور طريقة جديدة للاستمتاع بالكوكتيلات

(أنسامد) - يوليو 31 - روما - تتمتع إيطاليا بتقاليد رائعة عندما يتعلق الأمر بتناول المشروبات الكحولية، فأسماء كامباري، مارتيني، بروسيكو، ليمونسيل، أماريتو وكيانتي ليست سوى بعض الأمثلة.



فمشروب بارد يخلطه نادل ماهر هو أحد ملذات الحياة، خاصة في أمسيات الصيف الحارة. ولكن ليس من الممكن دائما، أو في المتناول، أن يكون لديك نادل في متناول اليد لإعداد الكوكتيل المثالي.



لذا، أعدت شركة JAS، التي تعني Juicy and Sparkling، مجموعة من الكوكتيلات الجاهزة للشرب التي تجعل من الممكن الاستمتاع بهذه التجربة الأصيلة في أي مكان تقريبا : في حفلة منزلية، في حفل شواء، على متن قارب.



وتواصل JAS، وهي مؤسسة شابة مقرها روما، هذا التقليد بطريقة مبتكرة للاستمتاع بالكوكتيلات.



وتأتي الكوكتيلات في براميل، والتي يجب تبريدها في الثلاجة، وعندما يحين وقت الاحتفال، اضغط على الصنبور في الأعلى، ثم ضع كيس ثلج وابدأ في السكب.



تأتي العبوة سعتها ثلاثة لترات، وهو ما يكفي لـ 20 كوكتيلا، بسعر يقل قليلا عن 50 يورو (46-48 يورو) .



وبسعر أقل من 2.50 يورو للمشروب، يعد هذا جيدا من حيث القيمة مقابل المال. (أنسامد).



