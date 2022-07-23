نمو سوق الزيتون في إيطاليا مع زيادة الصادرات

(أنسامد) - يوليو 23 - روما - يشهد سوق الزيتون الإيطالي موسمًا إيجابيًا بشكل خاص، حيث نما حجم قطاع الزيتون في إيطاليا بنسبة 4.3%، وذلك وفقا لأحدث بيانات صادرة عن شركة Nielsen.



وتدرك شركة فيكاتشي (Ficacci)، التي تعمل في مجال زيتون المائدة، أهمية نمو سوق الزيتون الإيطالي، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 30% في عام 2021، لتسجل 28.5 مليون يورو، مع قفزة في الصادرات بنسبة 33% مقارنة مع عام 2020.



يأتي هذا الاتجاه الإيجابي بشكل خاص من المبيعات في التوزيع واسع النطاق، حيث شهد هذا المجال زيادة قدرها 27% عن عام 2020 من خلال إستراتيجية تركز على الجودة العالية للمنتجات الطازجة، وعلى الوصفات المبتكرة وعبوات جديدة مستدامة وقابلة لإعادة التدوير يفضلها المستهلكون.



ارتفع الطلب أيضًا في النصف الأول من عام 2022، حيث بلغ النمو 9% مقارنة بعام 2021 ، مع استمرار تحسن أداء الأسواق الخارجية التي سجلت نموا بنسبة 12%.



بالنسبة لخريطة تواجد الشركة في الخارج، تتمتع شركة فيكاتشي بمكانة متميزة في إسبانيا والبرتغال واليونان وبلجيكا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأوروبا الشرقية. كما يتزايد تواجد الشركة أيضًا في الدول الآسيوية بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية.



(أنسامد).



