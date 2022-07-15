إيطاليا: نمو مبيعات بارميجيانو ريجيانو بنسبة 2.4%

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - سجلت الجبنة الإيطالية الشهيرة، بارميجيانو ريجيانو، خلال النصف الأول من عام 2022، زيادة في إجمالي المبيعات بنسبة 2.4%، ليصل حجم مبيعاتها إلى 68461 طنا، مقابل 66884 طنا خلال النصف الأول من عام 2021.



وشهدت المبيعات في الأسواق الدولية نموا بنسبة 1.6%، لتبلغ 29215 طنا، مقابل 28751 لنفس الفترة، بحسب بيان هيئة حماية الجبنة "DOP".



وكان عام 2021، قد أغلق بحجم عوائد بلغت 2.7 مليار يورو.



ويكشف التقرير الاقتصادي للهيئة أن حجم المبيعات في السوق الإيطالية وحدها قد نما بنسبة 2%، ليبلغ 27435 طنا، بفضل انتعاش التموين والمبيعات المباشرة.



وبين التقرير أن مبيعات كونسورتيوم بارميجيانو ريجيانو، تشهد نموا خاصا في الأسواق الدولية، حيث سجلت نموا في السوق الإسباني بنسبة 14.7%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 12.6%، ثم فرنسا بـ 8.3%.



كما شهدت المبيعات في دول أخرى نموا كبيرا، مثل اليابان بنسبة 79.6%، واستراليا بـ 57,9%. (أنسامد).



