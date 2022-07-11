إيطاليا: 95% يستخدمون الإنترنت لإعداد وصفات الطعام

(أنسامد) - يوليو 11 - روما - كشفت دراسة مسحية إيطالية أن 95% من الإيطاليين يستخدمون أحد مواقع شبكة الإنترنت على الأقل للحصول على وصفات إعداد الطعام، فيما يستخدم 67% من الإيطاليين أحد وسائل التواصل الإجتماعي على الأقل للبحث عن مصدر إلهام للوصفات.



وتصدرت شبكة الإنترنت مع استخدام موقع "جوجل" عمليات البحث بنسبة 56%، ثم جاء موقع "اليوتيوب" في صدارة وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 46%، وذلك وفقا لدراسة أجراها مرصد نستله حول عالم الوصفات والعادات البحثية الجديدة.



وأوضحت الدراسة أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن الفئة العمرية بين 18عاما و24 عامًا والفئة العمرية بين 25 عاما و34 عامًا تعتمدان بشكل أساسي على موقع إنستجرام بنسب (58%) و(49%) على التوالي، في حين أن الفئة العمرية 35-44 عامًا تعتمد بشكل أساسي على مواقع الإنترنت أو المدونات بنسبة 58%.



يفضل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 عاما و54 عامًا (43%) البرامج التعليمية على اليوتيوب، بينما يفضل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا (53%) كتب الطبخ العائلية.



قبل ظهور الشبكات الاجتماعية، كان 62% يستمدون الوصفات بشكل أساسي من كتب الطبخ، و52% يلجأون لكتب الطبخ العائلية. (أنسامد).



