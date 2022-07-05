وزارة الزراعة الإيطالية 56 مليونً يورو لامتياز تذوق الطعام :

(أنسامد) - يوليو 5 - روما - أصدرت وزارة الزراعة الإيطالية مرسوماً تنفيذياً يحدد معاييرمنح "صندوق رأس المال لدعم التميز في فن الطهو الإيطالي والأغذية الزراعية" منحة مالية إجمالية قدرها 56 مليون يورو ، منها 25 مليونًا لعام 2022 و 31 مليونًا لعام 2023 ، بموجب قانون الموازنة.



يهدف الصندوق إلى تعزيز ودعم التميز في تقديم الطعام والمعجنات الإيطالية.



من المتصور امتيازات تصل إلى 70٪ من الاستثمار ، بحد أقصى 30000 يورو لكل شركة واحدة ، لشراء الآلات المهنية وغيرها من السلع الرأسمالية المعمرة المبتكرة.



ويستفيد من هذا المرسوم شركات تقديم الطعام ومحلات المعجنات وصالات الآيس كريم المسجلة لمدة 10 سنوات على الأقل في السجل التجاري أو بدلاً من ذلك تلك التي اشترت ، في الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ نشر المرسوم . (أنسامد).



