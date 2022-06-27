جولة ترويجية لتميز الأغذية الزراعية الإيطالية في الصين

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - انطلقت أول حملة ترويجية في الصين، مخصصة لتميز الأغذية الزراعية الإيطالية في مدينة فوانجتشو، عاصمة مقاطعة جوانجدونج، بعد فترة توقف طويلة، جراء الإغلاق الذي كان مفروض بسبب وباء كورونا في الصين.



الحملة التي تحمل اسم "رحلة الطعام والنبيذ- تقديم تميز الطهي الإيطالي"، هي مبادرة تقوم على 5 مراحل، تنظم في الفترة بين 24 يونيه وحتى 2 يوليو المقبل، من قبل وكالة الترويج في الخارج (ICE)، وبالتعاون مع غرفة التجارة الإيطالية في الصين والنبيذ في آسيا.



وتضم الحملة 26 منتجا إيطاليا، يأتون ضمن اتفاقية المؤشرات الجغرافية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والصين، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2021.



ويشارك أكثر من 50 مصنعا للنبيذ، و20 مستوردا للنبيذ، و10 منتجات غذائية في أنشطة الحملة كشركاء.



وستشهد كل مرحلة من الحملة مشاركة طهاة إيطاليين وصينيين، يقدمون أطباقا مطبوخة بمنتجات إيطالية. (أنسامد).



