إيطاليا : تراجع مبيعات النبيذ منذ مطلع العام الجاري

(أنسامد) - يونيو 11 - روما - تسود حالة من عدم اليقين أيضا في الأشهر الأولى من عام 2022 في قطاع النبيذ والمشروبات الروحية والمشروبات الكحولية بسبب التضخم والصراع في أوكرانيا.



وأوضح الاتحاد الإيطالي للمنتجين الصناعيين ومصدري ومستوردي النبيذ والمشروبات الروحية والكحولية أن مبيعات التجزئة إنخفضت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 9.6% في قطاع النبيذ، وبنسبة 5% للمشروبات الروحية.



وكشف مسح أجراه الاتحاد الإيطالي للمنتجين الصناعيين ومصدري ومستوردي النبيذ والمشروبات الروحية أن 91% من المستهلكين على استعداد لتغيير عادات التسوق الخاصة بهم في الأشهر الستة المقبلة، في حين أن 53% سيقللون وجبات الغداء والعشاء بشكل عام خارج المنزل.



من ناحية أخرى، كان أداء قطاع صادرات النبيذ جيدًا، حيث سجلت الصادرات للأسواق الرئيسية في الفترة من يناير إلى أبريل 2022 زيادة بنسبة 12% للنبيذ و45% للمشروبات الروحية. (أنسامد).



