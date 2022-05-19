إيطاليا:مهرجان حمية البحر الأبيض المتوسط ينطلق باسم "الوحدة"

(أنسامد) - مايو 19 - روما - ينطلق المهرجان الوطني للنظام الغذائي للبحر المتوسط "حمية البحر المتوسط"، في 26 مايو الجاري، في بلدة بوليكا بمقاطعة ساليرنو، بكامبانيا، ولمدة 6 شهور، ضمن أسبوع الأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي.



ويهدف المهرجان الذي يتضمن جدول مواعيد مطول حتى 16 نوفمبر المقبل، ويحمل شعار "الوحدة" إلى نشر تراث "حمية البحر المتوسط"، بطريقة عضوية ومنسقة.



وعلقت رئيسة معهد المستقبل للأغذية، سارة روفرسي عن المهرجان بالقول، "أخيرا، نخرج بصوت مشترك من أجل حماية التراث الجماعي والنظام الغذائي الصحي والمستدام، الذي يحظى باعتراف من اليونسكو منذ 11 عاما".



وهذا العام، خلال المهرجان، ستترأس بلدية بوليكا بشكل رمزي شبكة الجماعات السبع التي ترمز إلى هذه الحمية، والتي تشمل اليونان وقبرص وكرواتيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وبوليكا.



وستتضمن الفعاليات، مبادرات ثقافية في المناطق الأثرية، والاجتماعات والمناقشات لنشر وحماية التراث الثقافي غير المادي والمناظر الطبيعية للبحر المتوسط. (أنسامد).



