إيطاليا: عرض 1000 منتج جديد في بارما عبر "تشيبوس"

(أنسامد) - أبريل 29 - روما - من العدس الأحمر والأرز البني إلى البقوليات الخفيفة المحمصة بدون مواد حافظة، ومن وجبة خفيفة مع عصير الفاكهة الطازجة وكعكات الأرز المغطاة بالشوكولاتة إلى السلامي بدون مواد حافظة، وجبنة لونجا ستاجيوناتورا ولحم الخنزير إلى المعكرونة الخالية من الجلوتين والمصنوعة من الأرز البني وطحالب سبيرولينا، ومع شرائح الأنشوجة بنسبة ملح أقل، تلك هي عينة من المنتجات التي ستكون متاحة للجمهور في مدينة بارما الشهر المقبل.



وستشهد مدينة بارما الإيطالية، عرض لما يقرب من 1000 منتج جديد، خلال المعرض الـ 21 لـ "تشيبوس" Cibus، بتنظيم من "فييري دي بارما" واتحاد الأغذية، في الفترة بين 3 إلى 6 مايو المقبل.



وسيشارك في هذا المعرض أكثر من 3000 عارض، جميعهم إيطاليون، مع توقعات بوصول عدد الزوار إلى 70 ألف.



ويؤكد المنظمون أن المنتجات الجديدة المعروضة - التي سيتم طرحها بعد ذلك في السوق الوطني والأجنبي - جاءت عبر تطويرات إبداعية، استنادا إلى التاريخ القديم للطعام الإيطالي، مع التركيز أكثر على المنتجات الصحية والبحث عن المذاق الجديد من مختلف المكونات.



(أنسامد).



