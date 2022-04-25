إنشاء مركز تميز إيطالي في مجال الأغذية الزراعية

(أنسامد) - أبريل 25 - روما - شهدت وزارة السياسات الزراعية والغذائية والغابات الإيطالية عرض مشروع مركز "النكهات الإيطالية"، المقام على مساحة تزيد عن 500 متر مربع ومخصص للتميز في صناعة الأغذية الإيطالية.



ومن المقرر افتتاح المشروع بمناسبة الاحتفال بإقامة الدورة الـ11 من المعرض التجاري الدولي للفلفل الحار، المقرر تنظيمه في مدينة رييتي الإيطالية في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس.



يهدف المشروع إلى إقامة مساحة للنقاش والتحليل بين المعنيين في القطاع الذي يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية البذور الإيطالية، وبشكل عام تميز الصناعة الإيطالية والنظام ;;الغذائي في دول البحر الأبيض المتوسط.



يقول ليفيو روزيتاني ، رئيس جمعية "Rieti Cuore Piccante" المنظمة للمعرض : بفضل مركز "النكهات الإيطالية"، أصبح المعرض عاملاً لتعزيز سلسلة التوريد وإنتاج وتحويل المنتجات الزراعية المخصصة للأغذية. (أنسامد).



