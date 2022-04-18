إيطاليا- كوفيد: إغلاق 7 آلاف مقهى في عامين

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - أغلق نحو 7 آلاف مقهى وبار أبوابهم في إيطاليا خلال العامين الأخيرين بسبب تفشي وباء كوفيد-19.



وتؤكد سجلات وزارة التجارة الإيطالية أنه في عام 2019 كان هناك 169.839 مقهى وبار وفي نهاية 2021 وصل عدد المقاهي العاملة الي 162.964، أي بمعدل انخفاض يصل إلي -4.05 بالمائة.



وضرب هذا الانخفاض الكبير لاتسيو على وجه الخصوص، حيث انخفضت هذه المقاهي بنسبة 10.09٪ ، أي ما يعادل 1860 منشأة أقل، جاء بعدها فال داوستا، والذي يمثل نسبة تغير -9.7٪ وانخفاض عددي قدره 51 مقهى.



(أنسامد).



