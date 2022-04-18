Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رفاهيّة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رفاهيّة - منتجات غذائية
إيطاليا- كوفيد: إغلاق 7 آلاف مقهى في عامين
    (أنسامد) - أبريل 18 - روما - أغلق نحو 7 آلاف مقهى وبار أبوابهم في إيطاليا خلال العامين الأخيرين بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

    وتؤكد سجلات وزارة التجارة الإيطالية أنه في عام 2019 كان هناك 169.839 مقهى وبار وفي نهاية 2021 وصل عدد المقاهي العاملة الي 162.964، أي بمعدل انخفاض يصل إلي -4.05 بالمائة.

    وضرب هذا الانخفاض الكبير لاتسيو على وجه الخصوص، حيث انخفضت هذه المقاهي بنسبة 10.09٪ ، أي ما يعادل 1860 منشأة أقل، جاء بعدها فال داوستا، والذي يمثل نسبة تغير -9.7٪ وانخفاض عددي قدره 51 مقهى.

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    جزيرة بروتشيدا عاصمة الثقافة الإيطالية 2022.. عرض في مارينا دي كوريتشلا علي دق الطبول

    ألبوم الصور