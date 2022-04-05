وباء كورونا يغير من الجودة والوقت المخصص للطعام للإيطاليين

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - تغيرت عادات الإيطاليين على طاولة الطعام بعد عامين من الوباء والإغلاق، بشكل جذري، بعد تخلي مطول وإجباري عن تناول وجبات الغداء والعشاء في المطاعم خلال فترة الإغلاق.



وأظهر استطلاع أجراه مكتب أبحاث "كوب-نوميسما Coop-Nomisma"، مدعوما بتحليل من قبل Italiani.Coop أنه منذ عام 2019، تم تسجيل زيادة بنسبة 31% في تجارب تناول الطعام على الطاولة المجمعة، لاسيما مع الأسرة، وكذلك رصد مزيد من التنوع في الطعام بنسبة 29%، وتحسن في جودة الطعام لدى 28%، وكذلك تكريس وقت مخصص لتناول الوجبات من قبل 27% من المستطلعين.



كما كشف الاستطلاع أن هناك تغير في مواعيد تناول الوجبات، إذ قرر17% تناول الوجبات بشكل مبكر، في حين قرر 14% تأخير تناول الوجبات.



إلى جانب ذلك، أوضح الاستطلاع أن 16% غيروا من عدد الوجبات التي يتناولونها في اليوم، إذ قرر 10% زيادة عدد الوجبات، في حين قرر 6% خفض هذه الوجبات.



وقال 29% من المستطلعين إنهم قللوا من تناول الطعام أمام الشاشات.



كما أعلن ما يقرب من 13 مليون إيطالي إنهم ينون شراء جهاز في المطبخ خلال عام 2022، مؤكدين شغفهم المتزايد بالطبخ. (أنسامد).



