إيطاليا: ازدياد البحث عن قوائم عيد الفصح النباتية بـ 40%

(أنسامد) - أبريل 1 - روما - تتحول قوائم الطعام النباتي تدريجيا إلى "ميل واسع الانتشار" خلال عيد الفصح في إيطاليا، فبعد سنوات من رؤية الحملان والأرانب يتصدران قوائم الطعام خلال عيد الفصح كما هو تقليدي، أصبحت الأطباق النباتية الأكثر جذبا للاهتمام.



وخلال السنوات الأربعة الأخيرة، زادت عمليات البحث المتعلقة بقوائم عيد فصح نباتية بنسبة 40%.



وفي عام 2021، تم تسجيل حوالي 12 ألف عملية بحث عن أطباق نباتية لعيد الفصح، بحسب ما أظهره بحث أجرته "هالو فريش"، وهي خدمة أدوات ووصفات منزلية تم إطلاقها في منتصف أكتوبر في إيطاليا.



واستعانت الشركة في بحثها بالكلمات المفتاحية لعمليات البحث التي أجراها الإيطاليون على محرك جوجل.



إلى جانب ذلك، تصدرت بعض أنواع الحلوى والمقبلات عمليات البحث، إذ جاء الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعا باستيارا نابوليتانا وكولومبا وكازاتيلو، وكعكة باسكوالينا.



لكن من بين المستجدات أيضا، تم رصد عمليات بحث عن "بيضة الشوكولاتة"، التي تقدمها شركة T'uovo. (أنسامد).



