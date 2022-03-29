إيطاليا: بولونيا تستضيف معرض "النبيذ البطيء"

(أنسامد) - مارس 29 - روما - "إنتاج النبيذ هو شكل من أشكال الفن، حافظ على الأخلاق والجماليات"، بهذه الرسالة، انطلق معرض "النبيذ البطيء" الذي يستمر 3 أيام في منطقة المعارض في بولونيا، بإيطاليا.



وأوضح كارلو بيتريني، رئيس ومؤسس شبكة "سلو فوود Slow Food"، خلال كلمته الافتتاحية للمعرض، "استمتعوا، واصنعوا النبيذ كما تحبون، ولكن أبقوا عيونكم مفتوحة، ولا تعتبروا أنفسكم محصنين من المسؤوليات".



ويعد هذا المعرض هو النسخة الأولى، ويهدف إلى مساعدة محترفي صناعة النبيذ والزوار، في العثور على أفضل الإنتاج الحرفي الإيطالي والعالمي والمستدام للنبيذ.



وخلال المعرض، تطرق المشاركون إلى مسألة العمل بالسخرة للأجانب في مزارع العنب في إيطاليا، إذ أوضح دون لويجي سيوتي، رئيس "ليبرا"، "للأسف، العمل بالسخرة موجود، يضطر العديد من الأجانب إلى الخضوع والقبول بظروف عمل غير إنسانية من أجل الحصول على تصريح البقاء هنا، يجب أن نكافح ذلك لمنحهم الحرية والكرامة في الغذاء".



كما استضافت الجلسة العامة الافتتاحية للمعرض، مداخلة رئيس صانعي النبيذ الأوكرانيين الشباب، فاليريج بيتروف، الذي سرد عبر الفيديو، الصعوبات التي يواجهها القطاع في أسابيع الحرب.



وبين بيتروف، "الوضع اليوم صعب للغاية، وأنا قلق للغاية من أن العدو يضرب المزارع، لقد حدث ذلك في بعض المدن". (أنسامد).



