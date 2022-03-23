إيطاليا: نمو مبيعات النبيذ بـ 1.8% خلال 2021

(أنسامد) - مارس 23 - روما - حققت مبيعات النبيذ في المتاجر الإيطالية، خلال عام 2021، مؤشرات إيجابية، إذ نمت بمعدل 1.8% من حيث الحجم و5.9% من حيث القيمة بمتوسط سعر قدره 5.55 يورو.



وبلغ حجم النبيذ بالكامل الذي تم بيعه عبرسلاسل التوزيع في إيطاليا، 700 مليون لتر، بقيمة 2.3 مليار يورو، وفق بيانات مركز "Iri per Vinitaly" الذي سيقدم هذه البيانات خلال النسخة الثامنة عشر من المائدة المستديرة حول النبيذ التي تنظمها معارض فيرونا في 11 أبريل المقبل.



وتأتي هذه النتائج الجيدة رغم الإغلاق في بعض الأوقات خلال عام 2021، لاسيما خلال الشهرين الأولين من العام.



وتصدرت العلامات الثلاثية للنبيذ Chianti-Lambrusco-Montepulciano d'Abruzzo المبيعات بحجم يتراوح بين 10 و15 مليون لتر لكل منهما، لكن مع إنخفاض لعلامة لامبروسكو بنسبة 6.7% من حيث الحجم و5.7% من حيث القيمة.



وجاء في المرتبة الرابعة، علامة كيانتي، والتي نمت بنسبة 3.7% من حيث الحجم و5.4% من حيث القيمة، تلتها علامة فيرمنتينو، بنسبة نمو 21.9% من حيث الحجم و25.5% من حيث القيمة. (أنسامد).



