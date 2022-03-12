150 شركة إيطالية في معرض فودكس الياباني

(أنسامد) - مارس 12 - روما - بعد إلغاء دورة عام 2020 من معرض "فودكس" الياباني للمواد الغذائية بسبب جائحة كورونا وتقليص المشاركة في المعرض العام الماضي، يعود معرض قطاع الأغذية الزراعية في طوكيو، الحدث الرئيسي لقطاع "الأغذية والمشروبات" في اليابان، بكامل طاقته.



وعلى الرغم من الصعوبات المستمرة المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية وحظر دخول السياح الأجانب إلى اليابان، نجحت السفارة الإيطالية في اليابان في تنظيم مشاركة جماعية لـ 150 شركة إيطالية في المعرض بفضل التعاون المثمر مع جمعية الإدارة اليابانية، بزيادة قدرها 50% مقارنة مع نسخة 2021.



يقام الجناح الإيطالي على مساحة تبلغ حوالي 1700 متر مربع، وينقسم إلى منطقتين، إحداهما تضم 80 شركة إيطالية يمثلها وكلاء ومستوردون محليون سيلتقون بالزوار في المعرض، بينما ستستضيف المنطقة الأخرى المخصصة للشركات التي ليس لها وجود بعد في السوق اليابانية، مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية والنبيذ من 70 شركة.



وقالت مديرة مكتب وكالة التجارة الإيطالية في طوكيو إيريكا دي جيوفانكارلو، إن هذا العام أيضًا تؤكد إيطاليا دورها كواحدة من رواد قطاع الأغذية والمشروبات في اليابان، مع أكبر جناح وأكبر مشاركة وطنية للشركات في فودكس اليابان 2022. (أنسامد).



