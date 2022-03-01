إيطاليا: تراجع استهلاك الفواكه والخضروات بنسبة 3% في 2021

(أنسامد) - مارس 1 - روما - عاد الاتجاه الاستهلاكي للفاكهة والخضروات إلى المؤشرات السلبية بعد نتائج جيدة تم تحقيقها في عام 2020، رغم وباء كورونا.



وفي الفترة بين يناير إلى ديسمبر 2021، استهلك المواطنون 5.9 مليون طن، أي أقل بنسبة 3% عن عام 2020، مع انخفاض في القيمة بنسبة 2%، والتي تراجعت من 12 مليار يورو إلى 11.8 مليار، وفق تحليل أجراه مرصد السوق الإيطالي (سي أس أو).



وأشار المرصد إلى أن كمية الفاكهة التي تم شرائها خلال العام الماضي توقفت عند 3 ملايين طن، أي بانخفاض 4%، والذي يعادل تراجعاً بنحو 112 ألف طن.



إلى جانب ذلك، فقد انخفض استهلاك الخضروات بنسبة 3%، لتبلغ 2.8 مليون طن، بأقل من 80 ألف طن بالمقارنة بعام 2020.



ووفقا للمرصد، فقد اشترت كل عائلة 229 كيلو جراما من المنتجات (فاكهة وخضروات)، أي أقل بنحو 7 كيلو جرامات، بينما انخفض الإنفاق بنسبة 2%، من 466 يورو لكل أسرة إلى 458 يورو في عام 2021.



(أنسامد).



