استطلاع:36% من الأسر الإيطالية تفحص ملصقات المنتجات الغذائية

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - كشف بحث أجرته شركة "نيلسن آي كيو" لأبحاث السوق أن ما يقرب من 36% من العائلات الإيطالية تفحص ملصقات المنتجات الغذائية للتحقق من المكونات أثناء التسوق، وهي نسبة أقل من الفرنسيين والإسبان (42% و44% على التوالي).



سلطت الدراسة الضوء على العادات الغذائية في خمس دول أوروبية، وكيف تؤثر على سلوك الشراء لدى المستهلكين. وشارك في الإستطلاع أكثر من 37 ألف أسرة في إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا.



ومن بين الدول الأوروبية الخمسة، احتلت إيطاليا المرتبة الأولى فيما يتعلق بأهمية الغذاء، حيث أكدت 92% من العائلات المشاركة في الاستطلاع أهمية الغذاء في حياتهم اليومية، تليها العائلات الإسبانية بنسبة 87% والفرنسية بنسبة 79%.



على وجه التحديد، تُفضل نصف العائلات الإيطالية والإسبانية والفرنسية الأطباق الوطنية، بينما العائلات في بريطانيا وألمانيا منفتحة على مأكولات بنكهات من بلدان أخرى.



في إيطاليا، تحاول 31% من العائلات الحد من استهلاكها للحوم، فيما قال حوالي 2% ممن شملهم الإستطلاع إنهم يتبعون نظاما غذائيا نباتيا. (أنسامد).



