إيطاليا: هاينكن تستثمر 73 مليون يورو لتحديث أحد مصانعها

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - تستثمر شركة هاينكن الهولندية، عبر فرعها في إيطاليا، "هاينكن إيطاليا"، 73 مليون يورو من أجل تحديث وتوسعة مصنعها لإنتاج الجعة، Ichnusa في كالياري.



كما تتضمن الخطة التي وضعها فرع الشركة في إيطاليا، اتفاق تنمية بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية، والوكالة الوطنية لجذب الاستثمار وتطوير الأعمال، ومنطقة سردينيا، والذي يهدف إلى دعم برامج الاستثمار الاستراتيجية والمبتكرة واسعة النطاق.



ويشمل الاتفاق مع الشركة، مساهمة بقيمة 14 مليون يورو من قبل وزارة التنمية الاقتصادية و200 ألف يورو من منطقة سردينيا، من أجل التعاون لإنشاء محطة تبريد جديدة، وأنظمة تخزين ثاني أكسيد الكربون، وأبراج تبريد، وأعمال أخرى من شأنها أن تساهم في تحسين الأداء البيئي، الأمر الذي يقود إلى تقليل استهلاك المياه والكهرباء، وخفض الانبعاثات الكربونية.



وأوضح المدير العام لشركة هاينكن إيطاليا، ويتسي موترز، أن "الاستثمار في مصنع الجعة عنصر أساسي في استراتيجيتنا للتنمية"، مؤكدا أن الاستثمارات المتوقعة سيكون لها تأثير كبير، ليس فقط على قدرات وجودة إنتاج الجعة، ولكن أيضا على الوظائف والبيئة والصناعات الملحقة.



وأشار المسؤول إلى أنه بعد فترة وباء صعبة، تريد شركة هاينكن عبر هذه الاستثمارات، تأكيد التزامها تجاه إيطاليا ومنطقة سردينيا على وجه الخصوص، كي تكون محركا لعودة قطاع إنتاج الجعة إلى مستواه الطبيعي، ودفعة لاقتصاد الزراعة الغذائية فيها. (أنسامد).



