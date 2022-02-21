إكسبو دبي: ماركي تقدم تميزها في مجال الطعام عبر سبينوسي

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - استطاعت علامة "سبينوسي" المختصة بالطعام، التعبير بامتياز عن الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها إقليم ماركي الإيطالي، في مجال الطعام، خلال إكسبو دبي 2020.



وقال وزير الزراعة الإيطالي، ستيفانو باتوانيلي، في كلمته مساء امس خلال افتتاح عرض الطبخ، "من البذرة إلى سبينوسيني" في فندق شانغريلا بمدينة دبي، في إطار أسبوع ماركي في إكسبو دبي 2020، "انها أمسية جميلة لتقديم التميز الزراعي الغذائي لماركي، عبر علامة سبينوسيني التجارية الشهيرة في جميع أنحاء العالم، وعرض الجهد الذي بذلته منطقة ماركي مع العلامة الجديدة، "أرض التميز"التي تمثل بشكل فعال كل إمكانات وقدرات ماركي التي تحقق تميزها".



وتابع الوزير، "تم تقديم ماركي في الإمارات داخل الإكسبو، في إسبوع مخصص للثقافة الإنتاجية عن هذه المنطقة الجميلة، والتي تعد واحدة من العديد من الامتيازات الكبيرة لبلدنا"، موضحا أن ماركي بدأت هذا الإسبوع في المعرض العالمي، عبر أمسية مخصصة للترويج لسبينوسيني، المنتجة للمعكرونة المتميزة.



ومنذ انشائها عام 1933، تركز شركة سبينوسيني على المحافظة على التقاليد المحلية في إنتاج المعكرونة الأصلية المصنوعة بشكل يدوي والمتميزة في ماركي. (أنسامد).



