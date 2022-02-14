إيطاليا: إنشاء أكاديمية القهوة في نابولي

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - تأسست أكاديمية القهوة النابوليتانية، في مدينة نابولي، على أن تبدأ دروسها الأولى خلال شهر فبراير الجاري، بهدف تعزيز وترويج طقوس القهوة الخاصة بالمدينة.



المشروع هو فكرة لمؤسسة " Medeaterranea"، وهي جمعية متخصصة في النشر العلمي والبحث والتدريب وتعزيز قطاع الزراعة والنبيذ، وذلك بالتعاون مع شركة "كافيه بوربوني Caffè Borbone" في نابولي.



وتتضمن البرامج الدراسية عدد محدود من الدورات التدريبية الخاصة بإعداد وطقوس القهوة، وستقبل في كل دورة 20 مشاركا فقط.



وتحتوي برامج الدراسة على 3 مستويات مفتوحة لأي شخص يرغب في الدخول أو التخصص في صناعة القهوة، إضافة إلى المتحمسين العاشقين لهذا المشروب، إذ يتضمن المستويين الأولين دروسا نظرية وعملية في أساسيات صنع القهوة، بينما الثالث هو أكثر تقدما حيث يدور حول التسويق والتقنيات الحسية وتحليل الاستهلاك المتعلق بالقهوة وغيرها من الأفكار.



وتدور الدروس بشكل عام حول أصل القهوة وتاريخها ومصدرها، والاختلاف بين نوعي القهوة الأشهر "أرابيكا" و"روبوستا"، وكذلك أفضل طرق تقديم القهوة في سياقات مختلفة، إضافة إلى القيم الاجتماعية المرتبطة بهذا المشروب.



إلى جانب ذلك، سيحصل المشاركين في الدراسة على فرصة لزيارة مصنع كافيه بوربوني. (أنسامد).



