ايطاليا:انخفاض مبيعات النبيذ في2021

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - اكد التقرير الصادر عن مؤشرالنبيذ نوميسيما انخفاض مبيعات النبيذ علي نطاق واسع بنسبة 1.2 بالمائة في 2021 مقارنة بالعام السابق رغم نمو القيم بنسبة 5 بالمائة .



.كما يشير المحللون - مقارنة بعام 2019 ، وبالتالي قبل تفشي الوباء ، إلى زيادة في الحجم بنسبة 5٪ وأكثر من 13٪ للقيم.



يوضح التقرير أن الربع الأخير من العام الماضي شهد انخفاضًا في المبيعات في التجارة الإلكترونية ، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ، بنسبة 13٪ من حيث الحجم ..ويفسر ذلك بان هذ الانخفاض مرتبطًا بشكل أساسي بازدهار عمليات الشراء عبر الإنترنت التي حدثت في عام 2020 بسبب إغلاق المطاعم وما ترتب على ذلك من "القيود" المفروضة على الإيطاليين للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة في المنزل.



وخلال أعياد الميلاد ورأس العام، وصل استهلاك النبيذ الفوار في إيطاليا إلى مستويات قياسية، إذ أن هناك اكثر من 316 مليون زجاجة إيطالية تم تحضيرها للاستهلاك خلال العطلات، بزيادة 18.3% عن عام 2020، و50% أكثر من 5 سنوات ماضية، بحسب تقديرات مرصد اتحاد النبيذ الإيطالي. (أنسامد).



