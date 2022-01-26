إيطاليا ثالث أكبر مستورد للمأكولات البحرية من اسكتلندا

(أنسامد) - يناير 26 - روما - جاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة في الاتحاد الأوروبي، والرابعة على النطاق العالمي، المستوردة للأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية ومستحضرات الأسماك من اسكتلندا.



ووفقا لبيانات الإيرادات والجمارك، صدرت اسكتلندا في عام 2020، 6231 طنا من المنتجات السمكية إلى إيطاليا.



وجاء الكشف عن هذه البيانات الاقتصادية بمناسبة ليلة بيرنز، وهي أمسية يوم 25 يناير في استكتلندا، تكريما للشاعر وررت بيرنز والاجتماع الاحتفالي الذي روجت له السفارة البريطانية في روما، بالتعاون مع الهيئة الاسكتلندية للتنمية الدولية، وهي وكالة تروج للعلاقات التجارية بين اسكتلندا والدول الأخرى.



وتضم العروض، لقاءات تذوق للطعام الاسكتلندي، والتي يشارك فيها الشيف جوزيبي دي يوريو، الحاصل على نجمة ميشيلان في مطعم أروما في العاصمة الإيطالية روما، وكذلك بالتعاون مع داريو بيتزيتي، الشيف المقيم بالسفارة البريطانية.



كما تضمن الاحتفال، عروض متنوعة عن سمك السلمون والاسكالوب وسمك الراهب والاسكامبي. (أنسامد).



