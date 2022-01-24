إيطاليا: 70% من الإيطاليين يستهلكون الفستق بشكل منتظم

(أنسامد) - يناير 24 - روما - قال ما يقرب من 7 من كل 10 إيطاليين إنهم يحبون الفستق، ويستهلكونه بشكل منتظم، في حين قال 40% إنهم يستهلكون الفستق بشكل دائم.



وأظهر استطلاع أجرته الجمعية الأمريكية لمزارعي الفستق الأمريكية American Pistachio Growers بالتعاون مع معهد أم أب ريسيرش، بشأن مدى ارتباط الإيطاليين بالفستق، بمناسبة اليوم العالمي للفتسق الحلبي، المقرر في 26 فبراير القادم، أن غالبية الشعب الإيطالي يستهلك بشكل منتظم الفستق.



وأظهر الاستطلاع أن الفستق يتم استهلاكه على مدار اليوم، مع ذروة في استراحة بعد الظهر، حيث أعلن أكثر من 1 من كل 2 إيطاليين أنهم يتناولونه كوجبة بعد غداء خفيف، في حين اعترف 47% من المشاركين أن الفستق مع الزيتون ورقائق البطاطس هي وجبة خفيفة وفاتحة للشهية.



إلى جانب ذلك، قال 4 من 10 إيطاليين أنهم يفضلون تناوله أثناء العشاء.



وفيما يتعلق بمواسم الأكثر استهلاكا، فليس هناك مواسم محددة، ولكن أشار 77% من المشاركين أن فصل الخريف هو المفضل لديهم في تناول الفستق، في حين قال 75% أنهم يفضلون تناوله أيضا في فصل الشتاء إلى جانب فصول أخرى، ثم آخرين قالو أنهم يفضلون تناوله خلال الصيف.



(أنسامد).



