إيطاليا: نمو مبيعات شركة النبيذ باربيرا داستي بـ 5.6%

(أنسامد) - يناير 20 - روما - سجلت عدد من ماركات النبيذ في إيطاليا نجاحا كبيرا خلال العام المنقضي، إذ سجلت شركة باربيرا داستي، نمو قدره 5.6%، متجاوزة 5 مليون زجاجة.



كما مرت شركة نيزا بعام جيد على مستوى المبيعات، بنمو قدره 13%، وأكثر من 700 ألف زجاجة.



إلى جانب ذلك، نجحت شركة روكيه، في تجاوز مليون زجاجة.



تظهر الأرقام حول مبيعات عام 2021، من النبيذ نجاح كبير للعلامة التجارية التابعة لباربيرا داستي، بيمونتي روزاتو، بنمو أكثر 142%، بفضل الجذب الكبير في الصين، في حين حققت بيمونتي روسو، التابعة لنفس المجموعة أيضا، نموا بقدر 42%.



الماركات الأخرى لنفس المجموعة، مثل بابيرا ونبيولو ودولتشيتو، وفريزا وكرواتنيا حققت مبيعات تجاوز المليون زجاجة. (أنسامد).



