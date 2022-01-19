عصيدة كونشيا بدقيق الذرة الطبق الأكثر توازنا في إيطاليا

(أنسامد) - يناير 19 - روما - أنها عصيدة كونشيا من دقيق الذرة، هي الوصفة النموذجية مع الجبن، في منطقة فالي داوستا، هي الوجبة التي تقترب لتكون الوجبة النموذجية من حيث الاكتمال الغذائي.



وأظهر بحث أجرته شركة "ريبوك"، وهي شركة صناعية أمريكية متخصصة في إنتاج السلع الرياضية، خلال تحليل للأطباق الغذائية في مختلف الأقاليم الإيطالية، وجود توازن مثالي بين العناصر الغذائية في عصيدة دقيق الذرة، كونشيا، مكونة من 50% كربوهيدرات و22.5% بروتين و27.5% دهون.



وأوضح التقرير أن عصيدة من دقيق الذرة بالجبن، مع مستويات أعلى قليلا من الدهون والبروتينات، هي كمية موصى بها ومثالية للجسم، لكنه حذر من وجود سعرات حرارية عالية في الطبق.



وجاء في المرتبة الثانية في ترتيب الأطباق الأكثر توازنا في إيطاليا، هي المعكرونة ألا نورسينا (أومبريا)، والتي يتم تناولها مع النقانق والكمأ في المنطقة، لكن الطبق يفتقد لـ 3.33% فقط للوصول إلى التوازن المثالي للمغذيات الكبيرة لأنه يتجاوز قليلا، في كمية الدهون والكربوهيدرات وبالكاد يصل إلى مستوى البروتين المطلوب في كل وجبة.



وجاء في المرتبة الثالثة، وصفة فينيسيا، للأرز والبازلاء، اتبعها طبق الأرانب المقدم مع الزيتون والصنوبر. (أنسامد).



