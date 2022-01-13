إيطاليا: نمو المطبخ النباتي بنسبة 67% خلال عام 2021

(أنسامد) - يناير 13 - روما - تصدرت العاصمة الإيطالية، روما قائمة المدن الأكثر نشاطا في توصيل المأكولات النباتية، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير للمواطنين في المدينة بالأطعمة النباتية.



وكشف بحث أجرته خدمة توصيل الطعام "جاست أيت Just Eat"، بالتعاون مع Bva Doxa، لاستكشاف ميل الإيطاليين نحو النظام الغذائي النباتي وكذلك النباتيين، بمناسبة مبادرة "تناول نباتي"، التي يتم إطلاقها في شهر يناير من كل عام، بهدف تشجيع اعتماد نظام غذائي نباتي تماما وخالي من الحيوانات.



وأظهر التحليل أن الأطباق النباتية أصبحت شائعة جدا في عام 2021، استنادا إلى الإصدار الخامس من خريطة توصيل الطعام في إيطاليا، في عام 2021، مع نمو 76% في المطبخ النباتي.



وكشف الاستطلاع أن أبرز الأطباق الأكثر شعبية في توصيل الطعام فيما يتعلق بالمأكولات، جاءت الإصدارات النباتية من البوكية بكمية 9300 كجم، بزيادة 138%، والسوشي النباتي 3200 كجم ونمو 78%، والهامبرجر النباتي 31 ألف كجم، بنمو 59%، والبيتزا 22800 كجم، بنمو 43%، والسلطات 3600 كجم، بنسبة 20%. (أنسامد).



