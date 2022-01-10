إيطاليا: بدء العد التنازلي ليوم البيتزا في 17 يناير

(أنسامد) - يناير 10 - روما - بدأ العد التنازلي لـ "يوم البيتزا"، وهو يوم احتفال مخصص لأشهر المنتجات المخمرة في العالم، وتشكل فخرا إيطاليا بامتياز.



الاحتفال، المقرر عقده في يوم 17 يناير، هو موعد ينتظره العديد من محبي البيتزا، رغم تدابير الطوارئ المرتبة لزيادة إصابات كوفيد 19.



وخلال الاحتفال، سيكون هناك تحضيرات للعديد من أنواع البيتزا، مثل البيتزا المستديرة، أو المربعة أو المقطعة أو الرفيعة أو السميكة، أو المقرمشة أو الطرية.



وتشير أحدث البيانات التي تم جمعها أنه في عام 2020، كان هناك 8 ملايين بيتزا مخبوزة في اليوم الواحد، أي ما يقرب من 3 مليار بيتزا في السنة، مقابل حجم مبيعات يبلغ 15 مليار يورو، وحركة اقتصادية تتجاوز 30 مليا، وفقا لمسح أجراه الاتحاد الوطني للطعام والزراعة Cna agri-food.



يبدو أن البيتزا المفضلة لدى الإيطاليين هي البيتزا المستديرة، التقليدية والمجهزة على الحطب في فرن حجري.



وتكشف البيانات أن 8 من كل 10 إيطاليين يفضلون بيتزا مارينارا أو مارجريتا أو نابولتيان أو كابريكسيوزا، في حين وصل النطاق السعري للبيتزا 7 يورو على الأكثر. (أنسامد).



