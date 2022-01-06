إيطاليا: 59% من المواطنين يرغبون في تحسين مهاراتهم في الطهي

(أنسامد) - يناير 6 - روما - بحلول العام الجديد، تزداد الرغبة لدى المواطنين الإيطاليين لتحسين مهاراتهم في الطهي، والتمكن من التوصل إلى نظام غذائي أكثر توازنا.



وأظهر استطلاع أجرته خدمة صندوق الوصفات المنزلية (HelloFresh)، التي أطلقها معهد أبحاث Censuswide، أن 59% من الإيطاليين يسعون لتحسين مهاراتهم في الطهي، والسعي لصناعة وجبات لأسرهم أو أصدقائهم، لاسيما خلال أيام الأحاد.



كما كشف 45% من المستطلعين أن هناك مشاعر متزايدة لديهم في العيش المشترك وقضاء المزيد من الوقت مع الأحباء والعائلة في عام 2022.



ويرى 56% من المستطلعين أنه "لا يوجد شيء يجعل الجو أكثر استرخاءا، من مشاركة وجبة معدة في المنزل"، في حين يرى 46% أن الطبخ هو أيضا دليل ملموس لإظاهر مدى الاهتمام والرعاية للأحباء، وهي نسبة ترتفع إلى 53% لدى الإناث.



وفي الاستطلاع، اعترف 40$ بأنهم يطبخون نفس الوصفات دائما بسبب ضيق الوقت أو غياب الإلهام بوجبات جديدة، في حين اعتقد 73% أنهم جريئون في البحث عن نكهات جديدة، و63% يريدون تجربة الوصفات بلمسة مبتكرة.



(أنسامد).



