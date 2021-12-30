النبيذ الفوار والعدس يتصدران طاولة الإيطاليين في رأس العام

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - التسوق من أجل طاولة العشاء لنهاية العام، أحد الأمور التقليدية لكل أسرة إيطالية، والتي تضع كل منها هذا العام 99 يورو من أجل الإنفاقات لهذه الليلة.



هذا المبلغ يعد قفزة في الإنفاق، بنسبة 52% بالمقارنة بالعام الماضي، بحسب استطلاع أجراه اتحاد كوليدريتي وإكس إي.



وأفاد الاستطلاع أن أكثر من 8 من كل 10 إيطاليين، بنسبة 83%، سيحتفلون في المنزل، بدافع الحكمة أو الضرورة، بسبب ارتفاع التكلفة للاحتفال في إحدى الساحات أو الصالات، وكذلك دخول التدابير للوقاية من فيروس كورونا.



وعلى الطاولة، سيكون هناك ما يعادل 6.3 شخصا، بارتفاع بـ 3.7 شخص عن العام الماضي، ولكن بعيدا عن عدد 9 شخص المسجلة قبل جائحة كورونا.



ووفقا للاستطلاع، فإن 14% فقط من الإيطاليين سيذهب للطاعم، ومقسمون بين مطاعم راقية أو بيوت ريفية أو مطاعم بيتزا وغيرها، وهو رقم صغير بالمقارنة بالتوقعات الأولية التي ذهبت إلى حوالي 30% من الإيطاليين.



إلى جانب ذلك، يفضل حوالي 200 ألف إيطالي، قضاء هذه الليلة في المناطق الزراعية.



وبشأن أنواع المأكولات والشروبات، يميل الإيطاليين إلى الأطعمة التقليدية المصنوعة في إيطاليا، حيث يتصدر النبيذ الفوار المنتجات الأكثر طلبا، بنسبة 84%، وكذلك العدس بنسبة 80%، ثم لحوم الأبقار والضأن والأسماك والمحار والبوري والحبار. (أنسامد).



