إيطاليا: 85 مليون زجاجة من النبيذ الفوار بليلة رأس السنة

(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - تظهر الإجازات في نهاية العام، الحد الأقصى للطلب على النبيذ الفوار في إيطاليا، مع حوالي 85 مليون زجاجة، سيتم فتحها خلال هذه الإجازات، بقفزة تبلغ 35% بالمقارنة بالعام الماضي.



تأتي هذه البيانات وفقا للاتحاد الوطني للمزارعين المباشرين، كولديراتي، Coldiretti.



ووفقا للاتحاد، فإن ثمانية من كل 10 إيطاليين، حوالي 84%، لا يتخلون عن صنع الخبر المحمص المصنوع في إيطاليا في نهاية العام.



وأشار الاتحاد إلى أنه لا يبدو أن القيود التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا نتيجة لزيادة الإصابات، قد تؤثر على طقوس الاحتفال بقدوم العام الجديد، إذ أن هناك إقبال واسع على الاحتفال، لاسيما بتناول الخمور الفوارة.



هذا الارتفاع في الطلب قابله ارتفاع في الانتاج أيضا، إذ نمى إجمالي الانتاج من الخمر إلى 900 مليون زجاجة، مع احتلال بروسيكو، القمة، تليها أستي وفرانشاكورتا، بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليار يورو. (أنسامد).



