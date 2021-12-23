إيطاليا: ارتفاع أسعار الأسماك بـ 25% خلال الكريسماس

(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - تتصدر الأسماك طاولات الإيطاليين خلال احتفالات أعياد الميلاد، ورأس العام، ورغم الارتفاع الكبير خلال هذا العام، إلا أنها تحافظ على مكانتها.



وأظهرت بيانات مؤسسة "تشيا أجريكولتوري" Cia-Agricoltori، الإيطالية أن أسعار الأسماك قد ارتفعت خلال احتفالات أعياد الميلاد بنسبة 25% بالمقارنة بالعام الماضي، موضحة أن الزيادة تطول جميع أنواع الأسماك، التي تكفي بالكاد طلبات الإيطاليين المتزايدة، خلال هذا الموسم، بالمقارنة بالموسم الماضي.



وعللت المؤسسة هذه الزيادة في الأسعار، إلى ارتفاع جميع المواد الأولية التي أثرت على سلسلة التوريد بأكملها، بدءا من النقل والخدمات اللوجيتسية، إلى صناديق التعبئة والتغليف للأسماك.



وتظهر الاحصاءات أنه من كل 10 إيطاليين، سيكون هناك 8 على طاولاتهم، في ليلة الـ 24 ديسمبر، أسماك ومنتجات تتعلق بالأسماك والبحر، سواء تم اصطيادها أو تربيتها، مشيرة إلى أن الغالبية يفضلون المنتج المحلي.



وبالنسبة لحوالي 17 مليون أسرة، فإنهم سيختاروا أسماك بوصفات تقليدية، والتي تتنوع بشكل كبير بين شمال وجنوب إيطاليا.



وفي الجنوب، سيرتكز العشاء بشكل أساسي على الأخطبوط وسمكة الأنقليس، بينما في الشمال، سيكون الإقبال بشكل أكبر على الرخويات، مثل الجمبري، والمحار. (أنسامد).



