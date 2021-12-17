زيادة انفاق الايطاليين في عيد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 17 - روما - يعود الإيطاليون لعيد الميلاد حول المائدة بمتوسط انفاق ;;113 يورو لكل أسرة، بزيادة 38% عن اجازة 2020 التي تميزت بالإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا، مع وجود مناطق حمراء وقيود على لم شمل الأسر وإغلاق المطاعم والمزارع.



جاء ذلك في تقرير صادر عن الاتحاد الوطني للمزارعين Coldiretti، حول انفاق الايطاليين على طاولات عيد الميلاد، والذي تم تقديمه في الجمعية الوطنية للمنظمة الزراعية.



كما سجلت صادرات المواد الغذائية المصنوعة في إيطاليا لفترة عيد الميلاد وحدها 4.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 11%.



كما سلط البحث أيضا الضوء على إمكانيات إنفاق العائلات الإيطالية، منوها أن 9% من العائلات لن تخصص أكثر من 30 يورو لوجبة غداء عيد الميلاد، بينما 18% من العائلات ستخصص بين 30 و 50 يورو لوجبة غداء عيد الميلاد.



وبحسب البحث، فإن 20% سينفقون ما بين 50 و 100 يورو، و 32% بين 100 و 200 يورو، فيما يخصص 6% من العائلات بين 200 و 300 يورو لعيد الميلاد.



على المستوى الإقليمي، أكثر الإيطاليين انفاقا في عيد الميلاد من الجنوب، بمتوسط ;;129 يورو لكل أسرة، متقدمين على المقيمين في الشمال الغربي (116 يورو) ووسط إيطاليا (115 يورو). (أنسامد).



