إيطاليا: مركز " تصميم الغذاء المستدام" للتحول في مجال الطعام

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - من أجل استدامة وجودة انتاج الغذاء، ونقل القيمة المكتسبة الجديدة من الغذاء المستدام إلى المستهلك، تلك هي الفكرة التي يحملها مركز "تصميم الغذاء المستدام"، وهو مشروع يهدف إلى التحول نحو غذاء جيد ومستدام.



المشروع الذي قدمه مجلس البحوث في الزراعة وتحليل الاقتصاد الزراعي، - طعام وغذاء، هو مبادرة تهدف أيضا إلى توثيق التجارب والمشاريع الإيطالية في مجال تصميم الطعام، وكذلك خلق طرق جديدة لإعادة تصميم المنتجات الغذائية الزراعية، والجمع بين أكبر قدر من الاستدامة البيئية والاجتماعية، مع جودة أفضل للغذاء.



ويعمل المشروع على دمج التخصصات المختلفة من تكنولوجيا حيوية وهندسة زراعية والبيئة والتغذية والكيمياء الغذائية والتصميم وفن الطهو والاتصالات والعلوم الاجتماعية، بهدف مرافقة المنتجين الإيطاليين عبر التحول الأخضر، وكذلك بهدف خلق علامات استدامة حقيقية.



ويرى مجلس البحوث في الزراعة وتحليل الاقتصاد الزراعي أن المشروع يروج لمفهوم جودة الطعام، مع القدرة على الجمع بين قيم الذوق اولإقليم والتقاليد وقيم الاستدامة البيئية والاجتماعية.



توضح الباحثة في المجلس، ستفانيا روجري أن المشروع بمثابة "حاوية يتم فيها تنفيذ العديد من الإجراءات بهدف تحسين استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم التحول البيئي، وكذلك نقل المنتج المتجدد إلى المستهلك"، في مجال الغذاء. (أنسامد).



