إيطاليا: حفلتان للنبيذ وزيت الزيتون خلال أعياد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - تحتفل كانتين أبرتي، Cantine Aperte، وأوليفو Ulivo، بأعياد الميلاد بطريقة خاصة، من خلال تنظيم حفلات لتذوق النبيذ وزيت الزيتون، في إطار مبادرات سياحة النبيذ وزيت الزيتون.



عيد ميلاد باسم النبيذ والزيتون، هذا هو عنوان المبادرتين الذين تقدمهما كانتين أبارتي وأوليفيو، خلال أعياد الميلاد.



وتشمل المبادرتين، مبادرة لسياحة النبيذ من كانتين برتي، وكذلك سياحة زيت الزيتون، في بوليا وتوسكانا وأومبريا، مع الإصدار الأول من Ulivo.



وتضم مبادرة النبيذ، التذوق والجولات المصحوبة بمرشدين في قبو وعشاء نموذجي على ضوء الشموع، والتسوق والموسيقى ومبادرات ثقافية وورش عمل حسية مخصصة للأطفال، وحلويات تقليدية، ورسائل في زجاجات.



أما مبادرة الزيتون التي تحمل اسم Ulivo Day، فهناك زيارة لمصانع الانتاج والمشبي بين بساتين الزيتون، وتذوق المنتجات النموذجية، والجولات المصحوبة بمرشدين والحصول على الوصفات التقليدية والموسيقى.



ومن المقرر أن تستمر مبادرة النبيذ طوال شهر عيد الميلاد بأكمله، أما مبادرة Ulivo Day، فستستمر حتى 4 يناير، ومن بين الأحداث المهمة، فاعلية في توسكانا في تاريخ 12 ديسمبر، وفي أومبريا نهاية كل أسبوع بدءا من 11 ديسمبر إلى 4 يناير. (أنسامد).



