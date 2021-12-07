إيطاليا: بانيتوني يتصدر الحلوى لعيد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - يتصدر البانيتوني الحلوى المعروضة قبيل أعياد الميلاد في إيطاليا، بأسعار تختلف وفق درجة الابتكار في الحلوى، بين 18 إلى 180 يورو.



وتعد بانيتوني من الحلويات اللذيذة، وتظهر هذا العام بعروض بديلة ومبتكرة، إذ يبلغ متوسط الأسعار بين 40 و50 يورو، ولكن من الممكن أن يصل إلى 180 يورو.



أما هذا العام، فيبدو التحدي على حلوى بانيتوني النموذجي، تلك المخلوطة بالشوكولاتة الداكنة، والمشمش الأبيض، مثلما أوضح طاهي المعجنات تشيرو كيومو، وعضو الفريق الإيطالي الفائز في عام 2020، بكأس عالم المعجنات والأيس كريم بمنحوتاته الجليدية.



كما يبدو هذا العام أن الاتجاه السائد لحلوى بانيتوني، هو صناعة حلوة بمكونات إقليم واحد.



لكن هناك أنواع تأخذ شكلا مختلفا ومبتكرا، مثل بانيتوني "أورو بورو" الذي يقدمه طاهي المعجنات الشهير والوجه التليفزيوني، سال دي ريسو.وأورو بورو هو نوع بانيتوني مليء بالشوكولاتة الداكنة بنسبة 72%، ومغطى بأواق الذهب، ويبلغ سعره 180 يورو، وفقا لصالون كابيتولين للمعجنات الفاخرة التابع لفندق "ذا فيرست هوتيل".



إلى جانب ذلك، هناك أنواع مبتكرة أخرى، مثل الحلوى التي يقدمها متجر Food Ensemble، وهي مجموعة متخصصة في الموسيقى والطهي، إذ أن البانيتوني هو عبارة عن مزيج من الجياندويا بنكهة القهوة، مع قطرات من الكراميل المملح بالداخل.



ويأتي هذا السباق على تقديم حلوى بانيتوني مبتكرة قبل العديد من المسابقات الخاصة، مثل "بانيتوني ماكسيمو"، الذي تستضيفه العاصمة روما. (أنسامد).



