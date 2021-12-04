50٪ من أراضي زراعة البن معرضة للخطر بحلول عام 2050

(أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - صرح أندريا إيلي ، رئيس مجلس إدارة شركة illycaffè ، لوكالة أنسا يوم أول الخميس أنه "من المتوقع أن 50٪ من الأراضي التي يمكن زراعة البن فيها لن تكون صالحة لهذا الغرض من الآن وحتى عام 2050" بسبب تغير المناخ.



وتابع - خلال حفل توزيع جائزة إرنستو إيلي الدولية للقهوة ، وهي الجائزة التي تمنحها إيلي كافي لأفضل قهوة مستدامة منتج وفازت به شركة جمبور إستيت الهندية هذا العام - "لذا سيكون التحدي الأكبر هو ممارسة الزراعة" المتجددة "والتركيز على الجودة.



وأضاف "التحدي الذي نواجهه لن يكون مجرد إدارة الإنتاج في الظروف الحالية ، والتي تتزايد معاكسة من وجهة نظر المناخ ، ولكن أيضا القيام بذلك أثناء زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد دون اللجوء إلى الممارسات السيئة في الماضي. ، مثل إزالة الغابات لإفساح المجال للمزارع ، والقيام بذلك مع تحسين الجودة.. (أنسامد).



