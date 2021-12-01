إيطاليا: موسم رائع للتفاح وحصاد 1,8 مليون طن

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - موسم مميز لفاكهة التفاح في إيطاليا، إذ تم حصاد 1.8 مليون طن حتى الآن، وبجودة جيدة.



ووفقا لبيانات المؤسسة الممثلة لمنتجي التفاح Assomela، فإن الانتاج سيصل إلى ما يقرب إلى 2 مليون طن، منها ما يقرب من 1.8 مليون طن سيتم توجييها إلى السوق الطازجة، أي بانخفاض 5% عن العام الماضي.



ويأتي المنتج الجديد بجودة جيدة، حتى وأن كانت أقل من عام 2020، بسبب درجات الحرارة المنخفضة، إلا أن استنفاد المخزونات المتبقية من الموسم السابق، سيجعل الموسم الجديد يحافظ على نفس مسوتيات الأسعار أو ربما يتخطاها.



ووفقا لبيانات مؤسسة Ismea-Nielsen فقد انخفضت مشتريات التفاح بين أكتوبر 2020، وسبتمبر 2021، بنسبة 9% من حيث الكمية، و6% من حيث القيمة، بفضل الزيادة في متوسط قوائم الأسعار. وكان الانخفاض القوي في المبيعات بين مارس ومايو 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.



ورغم ذلك، فقد حافظ التفاح على مكانته على الصعيد الخارجي، وفي الميزان التجاري الإيطالي. فمن أغسطس 2020 إلى 2021، تم تصدير كمية تفاح بقيمة 900 مليون يورو، بصادرات تبلغ نحو مليون طن، أي بزيادة 14% على أساس سنوي. كما انخفضت الواردات من الأنواع الأخرى من التفاح بنسبة 20% خلال نفس الفترة. (أنسامد).



