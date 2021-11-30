مشروع أوروبي لإنقاذ النباتات الإيطالية المعرضة للانقراض

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - أطلق الاتحاد الأوروبي، مشروع تحت اسم "لايف سييد فورس Life Seedforce"، لإنقاذ النباتات الإيطالية المحلية من الإنقراض، عبر بنوك البذور.



المشروع الذي يشارك فيه متحف العلوم في ترينتو، ويضم 15 شريكا إيطاليا وأجنبيا، تم الإعلان عنه بواسطة المؤسسة البيئية ليجامبيانتي Legambiente، من أجل استعادة وتعزيز النباتات المحلية المهددة بالانقراض في إيطاليا.



ويلقى المشروع تمويل من المفوضية الأوروبية من خلال برنامج "حياة Life"، بميزانية أكثر من 7.790 مليون يورو، حتى نهاية عام 2026.



ويتم تنفيذ المشروع في 10 مناطق إيطالية، وهم أبروتسو وكامبانيا وإميليا رومانيا وفريولي فينيسيا جوليا، وليغوريا ولومباردي وسردينيا وصقلية وترينتينو ألتو أدجي وفينيتو.



كما يتم تنفيذ المشروع في فرنسا في منطقة بروفانس ألب وفي مالطا وسلوفينيا.



وبحسب بيان صادر من مؤسسة ليجامبيانتي فإن قائمة النباتات التي يستهدفها المشروع تضم 104 نوعا، منها 58 نباتا في حالة سيئة، لاسيما نبات رأس التنين في جبال الآلب، والجنطيانا في ليغوريا، وساكسفراج في جبل تومبيا، وغيرها.



كما يستهدف المشروع تشجيع زراعة هذه النباتات في المنازل في المناطق المستهدفة من أجل توسيع رقعة انتشارها. (أنسامد).



