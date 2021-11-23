إيطاليا: مستحضرات تجميل مستدامة من نفايات زراعية

(أنسامد) - نوفمبر 23 - روما - الابتكار عبر الزراعة لا ينتهي، فلطالما كانت النباتات مصدر إلهام على مر الزمان، وفي الوقت الحالي، يتم تحضير مستحضرات تجميل زراعية من النباتات والنفايات الزراعية.



وتجري الوكالة الوطنية للتقنيات الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة "إينيا Enea" الإيطالية أنشطة بحثية على نباتات زراعية مثل الزنجبيل والريحان ومخلفات زراعية وخلاية نباتية لصنع مستحضرات تجميل آمنة وسمتدامة، وبتأثيرات مثبة عميا.



كما تسعى الوكالة للوصول إلى حلول مبتكرة وانتاج منتجات جديدة من بقايا القهوة، وكذلك نفايات التين الشوكي.



وفي إطار هذا المشروع الذي يحمل اسم " InnCoCells" تستخدم الشركة نباتات مثل العرق سوس والكركم والكينكور والفوانيا والتوت البري والياسمين لتطوير جيل جديد من مستحضرات التجميل.



ويتم تمويل المشروع من قبل برنامج "آفاق الاتحاد الأوروبي 2020"، بمبلغ 7.9 مليون يورو، والذي يشمل 12 دولة و17 شريكا.



ويشكل مشروع إينيا عملا ثوريا، في الطريقة التي يتم بها اكتشاف مكونات مستحضرات تجميل وتصنيعها وتحويلها إلى منتجات معتمدة ومناسبة للسوق لجذب مستهلكين اليوم، كما تهتم بالتواز، بالجودة والبيئة.



إلى جانب ذلك، تعمل الشركة على مشروع لانتاج جلوتين خالي من السموم، مناسب للأطعمة للأشخاص الذين لا يتحملون اضطرابات هضمية، كما يحتوي على خصائص غذائية وصحية تفوق تلك الموجودة في المنتجات الخالية من الجلوتين الموجودة في السوق. (أنسامد).



