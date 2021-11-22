إيطاليا: صيد الكماة البيضاء يدخل قائمة اليونسكو للتراث

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - حظيت عملية صيد الكماة في إيطاليا، على الموافقة على عرضها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.



ومن المتوقع أن يأتي القرار النهائي لإضافة هذه العملية لقائمة التراث العالمي بين 13 و18 ديسمبر المقبل، بعد ترشيح من قبل إيطاليا في مارس الماضي لإضافة هذه العملية إلى القائمة العالمية.



وحظيت عملية صيد الكماة في الجبال والبراري الإيطالية بشهرة كبيرة منذ عرض الفيلم الوثائقي الأمريكي، "صائدو الكماة" في عام 2020، الذي يرصد أشخاص مسنين ينطلقون في غابات بيدمونت ولانجي ومونفيراتو، بحثا عن الكماة.



ويظهر الفيلم استخدام احد الكلاب للبحث عن هذا النبات الفطري، إذ يمكن للكلب شم ومعرفة موقع الفطر. (أنسامد).



