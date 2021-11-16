منطقة ماركي توافق على قانون "سياحة النبيذ"

(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - وافق المجلس الإقليمي في منطقة ماركي، بالإجماع على إطلاق قانون "سياحة النبيذ"، للترويج لنشاط سياحة النبيذ وإظهار خصائص التميز بالنبيذ المرتبط بثقافة المنطقة.



وينص مشروع القانون الخاص بسياحة النبيذ، على وضع رأس مال يبلغ 3.5 مليون يورو، لتوفير أنشطة تدريبية، وإقامة مسارات ثقافية مرتبطة بالنبيذ، وكذلك الربط بين الحرفيين وأماكن الاستضافة، وبين الشركات العامة والخاصة.



ويشكل قطاع الأغذية الزراعية، أحد أهم القطاعات الكبرى في منطقة ماركي، حيث يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.



وتعد الموافقة على القانون الجديد دفعة لصناعة الأغذية والنبيذ على السواء، إذ تضم ماركي 2100 شركة عضو، كما أن القانون فرصة للترويج للعلامات التجارية في المنطقة، من بينها العلامات التجارية الخاصة بالنبيذ.



وخلال مؤتمر عقد في أوربانيا، حول تطور قطاع الأغذية والنبيذ في منطقة ماركي، قال المستشار الإقليمي للزراعة، ميركو كارلوني، نائب رئيس المجلس، " المنطقة مرشحة لتصبح رائدة دولية لترويج المنتجات المحلية والسياحة".



ويرى المجلس أن تنشيط سياحة النبيذ سيشكل فرصة جيدة للترويج لخصائص تميز هذا المنتج المرتبط بثقافة المنطقة وتقاليدها وتاريخها.



وخلال مؤتمر لبلديات منطقة ماركي، دعا كارلوني إلى ضرورة التوحد في الترويج لمنتج النبيذ الممتاز للمنطقة، موضحا، "لا يمكننا تكرار خطأ الترويج عبر نظام مبعثر بين مختلف المناطق، حان الوقت لاتخاذ مسار مشترك وأنا مقتنع بأن النبيذ سيكون محرك تواصل، ولكن من الضروري أيضا تحسين قطاع الضيافة". (أنسامد).



