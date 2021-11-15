بسبب تغير المناخ.. ازدهار الفاكهة الاستوائية في إيطاليا

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - أحدث التغير المناخي الحالي، ثورة في الزراعة في إيطاليا، حيث تضاعف حجم محاصيل الفاكهة الاستوائية في أقل من 3 سنوات مع طفرة تزيد عن 1000 هكتار بين بوليا وصقلية وكالابريا.



هذا ما أظهره تحليل اتحاد المزارعين، كولديرتي Coldiretti، الذي تم نشره في جياري، بمقاطعة كاتانيا، بمناسبة فاعلية خاصة بالمستقبل الأخضر، بحضور وزير السياسات الزراعية، ستيفانو باتوانيلي، ورئيس اتحاد كولديرتي.



وتم تنظيم الفاعلية في صقلية، حيث تتجلى آثار تغير المناخ بشكل أكبر مع تكاثر الحوادث المتطرفة والأضرار، ولكن أيضا مع وصول محاصيل جديدة لم يسبق لها مثيل في إيطاليا.



يوضح اتحاد Coldiretti، "في كثير من الأحيان، في المناطق الجنوبية، يتم اختبار زراعة فاكهة قادمة من آسيا وأمريكا اللاتينية، من بينها الموز إلى المانجو، ومن الأفوكادو إلى الليمون، ومن فاكهة القشطة إلى الماراكويا وغيرها من الفواكه.



وأوضح التقرير أن حجم استهلاك هذه الفواكه على الصعيد الوطني الإيطالي يتخطى 900 ألف طن. (أنسامد).



