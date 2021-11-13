إكسبو دبي يقدم تكنولوجيا الطعام والشراب Cibus Tec

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - تم تقديم الحدث الدولي لتكنولوجيا الطعام والشراب Cibus Tec في إكسبو دبي 2020.



أقيم اللقاء ، الذي نظمه معارض بارما وكولنميسي ، داخل "M-Eating Italy" ، ومطعم Fine Dining ومنطقة متعددة الوظائف لمطابقة الأعمال ، وهي من بنات أفكار معارض Parma.



تم إنشاء القائمة من قبل طاهٍ في إميليا رومانيا ، دافيد جارديني ، كبير الطهاة التنفيذيين في فنادق ومنتجعات هيلتون دبي ، من بين آخرين.



تم توضيح العروض المعروضة في الإصدار القادم من Cibus Tec ، 24-27 أكتوبر 2023 ، ومنتدى Cibus Tec في 25-26 أكتوبر 2022.



قال فابيو بيتيو ، مدير معرض Cibus Tec ، "إنه أحد أفضل المعارض في العالم لتكنولوجيا الأغذية". (أنسامد).



