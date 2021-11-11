إيطاليا: 4.7 مليون إيطالي يفضلون سمك القد النرويجي

(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - بدأ سباق شراء الأسماك وحفظها في إيطاليا، إذ كشفت بيانات مؤسسة "نيلسن"، فقد زاد الطلب على الأسماك بـ 8.3 % مقارنة بعام 2020، الجزء الأكبر يفضلون سمك القد النرويجي.



وفي إيطاليا، تعتمد العديد من المأكولات على سمك القد وسمك المرق، والذي يتنوع بين طعام الشارع والمأكولات المميزة.



وخلال ندوة عقدت في مدينة البندقية، بواسطة المجلس النرويجي للمأكولات البحرية، حول أسماك القد، وسمك القد النرويجي، تم التاكيد على أن إيطاليا واحدة من الأسواق الرئيسية لهذا النوع من السمك.



وتكشف البيانات أن 4.7 مليون إيطالي، يفضلون سمك القد النرويجي الذي يتم تحضيره بطريقة خاصة بماء الملح، قبل تجفيفه على مدار شهور.



ووفقا لبحث أجرته مؤسسة "نيلسن"، فإن أسماك القد، مشهور بكونه أكلة رئيسية على مدار أكثر من 300 عام، إذ تقوم عملية تحضيره على إشباعه بالملح وتجفيفه حتى يفقد المياه على مدار شهور، ثم يتم تصدير جزء منه للخارج.



هذا السمك المجفف يتميز بكون محتوياته الغذائية أكثر تركيزا من تلك الموجودة في الأسماك الطازجة الطبيعية، إذ أنه غين بالبروتينات عالية القيمة البيولوجية وفيتامانات أيه ودي، وكذلك مجموعة فيتامنيات بي، وبعض المعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور واليود والحديد. (أنسامد).



